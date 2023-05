Catalogna | il governo esproprierà gli appartamenti vuoti dei grandi proprietari

Le prime lettere che richiederanno l'obbligo ai proprietari degli immobili di dimostrare legalmente che esse siano effettivamente destinate alla residenza delle persone. Se a questa richiesta non farà ...Mi trovo attualmente in, una delle regioni europee dotata di maggiore vitalità proprio ... Ci volete dire quando dobbiamo fermarci' Dulcis in fundo in Italia ilMeloni vorrebbe ...È il caso dell'agricoltura in, da cui ilconta di concentrare gli sforzi sullo sviluppo di nuove industrie, come l'energia rinnovabile e la tecnologia, che consumano meno acqua. ...

Siccità: in Catalogna non piove più, in Italia troppo e tutto insieme The Watcher Post

In Catalogna il governo esproprierà gli alloggi vuoti appartenenti a grandi proprietari e li metterà a disposizione di persone vulnerabili e a rischio di esclusione. La misura interesserà inizialmente ...Madrid (Spagna), 9 mag. (LaPresse) - Il governo catalano esproprierà gli alloggi vuoti appartenenti a grandi proprietari e li metterà a disposizione di ...