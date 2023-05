...la retrocessione è arrivata a tappo. L'Inter è la più forte con la Juve di tutto il campionato, però ha fatto 11 sconfitte, qualche motivo ci sarà'. Sul suo profilo Instagram, Antonio...Parlando alla Bobo TV su Twitch Tv con Adani, Ventola e, Christian Vieri ha detto la sua sull'annata dell' Inter e l'altalena di risultati che ha ... La Laziobene, chapeau a Sarri, ne ha ...Antonioè tornato a parlare della sfida tra Inter e Juventus in Coppa Italia. 'La Juvemale, Allegri deve andare via, il suo staff deve andare via - aggiunge - . E in più c'è la ...

Cassano gioca le semifinali di Champions: “Chi passa tra Real-City e Inter-Milan” ItaSportPress

Nella puntata della Bobo TV, l'ex calciatore Antonio Cassano si è sbilanciato in un pronostico sul derby milanese di Champions League.PRONOSTICO – Antonio Cassano ci casca ancora e si butta nel pronostico della semifinale di Champions League: «Io penso che vada l’Inter in Finale e lo spero perché sono interista. Milan-Inter è sempre ...