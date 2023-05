Caso plusvalenze | quanti punti di penalizzazione rischia la Juventus

... Paratici, Arrivabene e Cherubini, ma congelate di fatto per altri sette dirigenti, compreso Nedved, per i quali si chiede lumi alla Corte d'Appello sul legame preciso con il. Un ......ha accolto il ricorso della Procura Federale sulla revocazione parziale del processo... Non è da escludere in taluna conclusione con una maxi multa. È ildi ricordare che la ...La Juve potrebbe decidere di patteggiare sulstipendi per evitare una penalizzazione ancora più grave di quella per leOltre al filone d'indagine sul, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto sulstipendi che vede coinvolta la Juve, che vuole evitare che eventuali penalizzazioni si vadano a ripercuotere sulla ...

Juve, le motivazioni della sentenza del Collegio di Garanzia Sky Sport

Per i giudici ci sarebbe una "voluta reiterata alterazione delle evidenze contabili per effetto di numerose plusvalenze i cui valori erano fittizi", probabile prologo a una nuova penalizzazione ancora ...Il club bianconero può sperare in uno sconto rispetto al -15, ma non sarà sufficiente per qualificarsi alle coppe europee ...