InizialmenteAlves aveva dichiarato di non conoscere la vittima, ma successivamente ha ammesso di averci avuto un rapporto sessuale consenziente.Alves , attualmente nel carcere Brians 2 di Barcellona per un presuntodi stupro, ha vissuto in cella il giorno del 40esimo compleanno. Un suo compagno di carcere ha fornito alcuni dettagli ...Al netto di tutte le spiegazioni delha provato a lungo, si è tenuto in forma, conosce Jerez e la moto) resta il fatto che un fine settimana così è difficile immaginarlo anche per un ...

Caso Dani Alves: respinto il rilascio, il brasiliano rimane in carcere La Gazzetta dello Sport

El futbolista Dani Alves (40 años) se verá obligado a permanecer en prisión. Su defensa hacía una petición de puesta en libertad para el brasileño. Pero la jueza magistrada encargada del caso del ...La Jueza de Barcelona negó el pedido de la defensa de que el brasileño esté en libertad hasta el juicio por violación.