(Di martedì 9 maggio 2023) Paolo, ex arbitro italiano, su Rai Radio 1 ha espresso la sua opinione riguardo gli insulti razzisti rivolti a Dusanin Atalanta-Juventus, facendo riferimento a Romelu Lukaku.CON LUKAKU – Paoloha parlato così riguardo gli insulti razzisti rivolti a: «Insulti razzisti a? Giusto intervenire per sospendere la partita. Io credo che Gabrielecon Lukaku, però ilnon è risolto! Non capisco l’attacco a Gasperini. Anche lui è oggetto di offese, succede sistematicamente in alcuni cambi. Per questo lui dice: “quantifichiamo questa cosa, quando è seria sospensione della partita”». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto ...

... per Marelli non ci sono immagini chiare, pernon andava fischiato il fallo) ma quel che ...il fatto di non aver visto un fallo di mano piuttosto evidente ovvero quello con cuisi ...... il giocatore anticipa tutti poi il portiere esi scontrano ma è un normale contatto, il ... Dello stesso avviso l'ex designatore Paoloche sul Corriere della sera scrive: "Il terzo gol ...spiega: "Il braccio diin area juventina viene visto e giudicato non meritevole di rigore. Un rigorino insomma: anche in Europa non si fischiano". Diverso il giudizio sul contatto ...

Casarin: «Vlahovic Gravina farà come con Lukaku! Ma problema resta» Inter-News.it

Il rilancio di Dusan Vlahovic nell'ultima settimana con due gol importanti, lo hanno rilanciato. L'attaccante ha raggiunto la doppia cifra in campionato, arrivando a dieci reti, con ...Paolo Casarin, ex arbitro, si è soffermato così sui cori razzisti a Vlahovic in Atalanta Juve. Le sue dichiarazioni A Radio Anch’io Sport, Paolo Casarin ha parlato così dei cori razzisti a Vlahovic in ...