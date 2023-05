Casa a prima vista su Real Time | cast | puntate e streaming

(Di martedì 9 maggio 2023)è il nuovo programma di, il canale 31 del digitale terrestre, che ha debuttato lunedì 8 maggio con la messa in onda dellapuntata. Si tratta di un simpatico format che vede protagonisti tre agenti immobiliari di Roma e altrettanti di Milano che, di puntata in puntata, entrano in competizione tra di loro per soddisfare le richieste e le esigenze dei clienti.: quando va in ondava in onda tutti i giorni con un nuovo episodio e con la replica dell’episodio precedente. Infatti, a partire dalle ore 19.20 viene trasmessa la replica dell’episodio proposto il giorno precedente e, dalle ore 20.20, inizia il nuovo episodio. ...

... 'Non smetterò di lottare - ha detto Ilariadi andare via - e spero arrivino altre tende in ... Come segnalano le associazioni studentesche, anche a Roma cercareoggi è diventata un'impresa: ......di aver preparato al marito un cocktail a base di vodka per festeggiare la vendita di unae ...Gli investigatori hanno anche trovato delle conversazioni in cui la donna chiedeva a una persona...La(con un asset da oltre 5.200 miliardi di euro) è spesso definita 'la cassaforte degli ... Ricco il calendario di incontri dellagiornata: si parlerà dei trilioni di dollari alla ricerca di ...

Su Real Time debutta "Casa a prima vista": tre agenti immobiliari vanno a caccia di abitazioni da sogno Io Donna

Tutte le puntate di Casa a prima vista sono disponibili in streaming su Discovery+ e visibili in anteprima per tutti gli abbonati al servizio. Dopo la messa in onda televisiva, invece, le puntate sono ...Napoli, il giornalismo e la Chiesa: le tre direttive della sua esistenza. Il ricordo di Milone sul blog di F. A. Grana ...