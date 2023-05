(Di martedì 9 maggio 2023) Se la Provincia autonoma di Trento sia o meno un modello verso il quale il resto dello Stato italiano darà uno sguardo, lo sapremo nei prossimi anni. Sta di fatto che l'introduzione del docente Tutor e Orientatore messo in piedi dal Ministro Valditara strizza l'occhio, e non poco, a quello che può essere un trend che vedremo nei prossimi anni: l'incentivazione economica e di ruoli per quanti, tra i, decidono di mettersi in gioco e prestare la propria opera ad attività non correlate alla stretta attività di docenza in classe. Ma non tutti sono d'accordo. L'articolo .

Noi vogliamo sostanzialmente abolire la carta, abolire la documentazione che devono compilare i, semplificare e automatizzare l'attività di ricostruzione dellae quindi non dovranno ...In ogni caso il limite massimo è di 70 anni, come per i magistrati e iuniversitari. La ... La forza del destino a lui starà vicino, tra Carmen e Traviataassicurata". La libertà della ...Noi vogliamo sostanzialmente abolire la carta, abolire la documentazione che devono compilare i, semplificare e automatizzare l'attività di ricostruzione dellae quindi non dovranno ...

Carriera docenti: più soldi a chi si impegna di più nella ricerca, organizzazione e metodologie innovative. Arriva il “no” dei genitori: si tolgono i migliori dalle classi. Tu cosa ne pensi Orizzonte Scuola

Oggi, 8 maggio, è stato pubblicato sul canale YouTube ufficiale del ministero il terzo appuntamento con la rubrica Il #MinistroRisponde, durante la quale il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuse ...Le persone transessuali che non si riconoscono nel genere assegnato alla nascita possono utilizzare in classe il nome scelto . Il preside: "Abbiamo avviato il percorso per non trovarci impreparati".