Caro affitti per gli studenti | prezzo calmierato e riduzione del 15 per cento | ecco il piano del governo

(Di martedì 9 maggio 2023) Un gruppo di esperti per dare risposte in tempi brevi sul tema delper gli. Il Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto, in...

di Grazia Sambruna N egli ultimi giorni a Milano (e non solo) si parla di Ilaria Lamera, la studentessa che, accampata in tenda davanti al Politecnico, protesta contro ilche flagella ...Ilaria Lamera, la studentessa bergamasca 23enne che una settimana fa aveva piantato una tenda davanti al Politecnico di Milano per protestare contro ilè tornata a casa. Ma la mobilitazione non è finita: l'eredità del suo gesto è stata raccolta da molti ragazzi dell'ateneo milanese accompagnati dai membri del collettivo studentesco "La ...Studenti della Sapienza contro ilLa protesta è in stile Ilaria Lamera, studentessa del Politecnico di Milano che ha deciso di vivere nel prato dell'ateneo meneghino perché non riesce a ...

Gli studenti dell’università di Padova potranno alloggiare in 4 hotel a prezzi convenzionati, si parte da 300 euro. L’iniziativa di due soci Mattias Davi di Montegrotto Terme e Alberto Frizzarin di Ca ...Contro il caro affitti le tende spuntano anche davanti alla Sapienza di Roma. Dopo l'iniziativa della studentessa del Politecnico, Ilaria Lamera, anche alcuni studenti della Sapienza si sono accampati ...