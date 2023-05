Caro affitti Marotta | le istituzioni garantiscano i diritti agli studenti

(Di martedì 9 maggio 2023). Claudio: le– “Non è sufficiente dimostrare solidarietà e vicinanzadi Roma e dell’Italia intera. Servono misure concrete per un problema annoso sotto gli occhi di tutti. Credo sia arrivato il momento che Governo, Regione elocali offrano una soluzione a migliaia e migliaia di ragazzi e ragazze, già vittime di un senso di precarietà presente e futuro, ai quali va garantito il diritto allo studio e anche il diritto alla casa. “Le risposte ci sono: basterebbe calmierare i prezzi degli, garantire alloggifuori sede e soprattutto ...

Libri e tende spuntano come funghi fuori dalle Universita' italiane . Pochi, sparuti campeggiatori urbani che pongono il tema delall'attenzione generale. con gli aumenti del costo della vita e l'inflazione che morde, si acuisce un problema annoso e sentito da tutti: famiglie e studenti fuorisede. a cui la Ministra ...La mobilitazione partirà nei prossimi giorni a Cagliari, Torino, Firenze e Pavia, oltre a continuare su ...'Sono qui perché quello deglitroppo cari è un tema che vivo in prima persona', afferma Damiano al primo anno di Lettere e Filosofia, come riporta SkyTg24. Gli studenti chiedono più ...

Le risposte ci sono: basterebbe calmierare i prezzi degli affitti, garantire alloggi agli studenti fuori sede e soprattutto rilanciare un piano per l'edilizia residenziale pubblica, una questione ...