Carlo Motta geloso di Helena Prestes? Le sue parole

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 9 maggio 2023) Ieri sera, in vista della messa in onda de L’Isola dei Famosi 2023, si è svolto anche un nuovo appuntamento dell’Isola Party, con Giorgia Palmas ed Andrea Dianetti. Tra gli ospiti presenti, i due conduttori hanno avuto modo di confrontarsi anche con, l’interesse romantico di. Il giovane, che ha stupito tutti per le sue dichiarazioni sulla ragazza, non ha potuto fare a meno di tornare sull’argomento. In particolare, si è concentrato sui sentimenti e sulla paura che qualcuno possa intromettersi nel loro rapporto. Potrebbe interessarti: Isola dei Famosi, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntatasul rapporto con: “Essere tentati” I sentimenti di...