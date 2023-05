Carlo III | un film già visto

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 9 maggio 2023) Ma quanta gente ha seguito in tv l’incoronazione diIII d’Inghilterra? Davvero c’è ancora chi si beve queste favole in “full colour”?Emilia Brunivia email Gentile lettrice, quaranta o trenta anni fa queste scenografie colorate e sfarzose quanto ikolossal in costume potevano avere e anzi avevano il loro fascino. L’apice di questo genere televisivo fu toccato dal matrimonio die Diana nel 1981, e poi purtroppo anche dal funerale di Lady D nel ’97, con i presenti in lacrime, la struggente “Candle in the Wind” cantata da Elton John e tutto il resto. Furono pezzi di televisione indimenticabili per la nostra generazione. La tv a colori era stata una conquista degli anni ’70 (prima era in bianco e nero) e solo verso la fine del decennio essa ebbe una diffusione quasi totale nelle case, in Inghilterra come in Italia. Un ...