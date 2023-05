Carlo III sul trono | un duro colpo alla ‘ndrangheta | la settimana in Europa

(Di martedì 9 maggio 2023) Il notiziario video sulla vita degli europei di Arte. In questo numero: il nuovo re incoronato a Londra. E poi: grande operazione di polizia contro la mafia calabrese in otto paesi. Infine, una mostra sul grafico danese Ib Antoni. Leggi

Lo strano destino di, appena incoronato re e al centro di una successione complicata. Con un reportage dai Caraibi: perché Antigua e Barbuda vogliono abbandonare la monarchia britannica e diventare una ...Era in Gran Bretagna all'inizio di quest'anno per assistere a cause giudiziarie, ma non ha visto il reo il principe William. Era seduto in terza fila per l'incoronazione di suo padre e di ...Il giorno prima, ovvero la domenica 7 maggio, William e Kate erano scesi in strada a Windsor per unirsi a uno dei Big Lunch organizzati per festeggiare il re, e a chi aveva chiesto loro ...

Il notiziario video sulla vita degli europei di Arte. In questo numero: il nuovo re incoronato a Londra. E poi: grande operazione di polizia contro la mafia calabrese in otto paesi. Infine, una mostra ...Secondo una teoria portata avanti da alcuni internauti, la duchessa di Sussex si sarebbe presentata all'evento in gran segreto ...