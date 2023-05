Carlito scherza sui social | “Adesso il mio ingaggio per le indy è alle stelle”

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 9 maggio 2023) Il ritorno diin quel di Backlash a Porto Rico resterà uno dei momenti piu’ memorabili di questo 2023. La dirigenza sarebbe contenta di “ospitarlo” su in quel di Stamford e anche i sostenitori della federazione sarebbero contenti di vederlo piu’ spesso in azione. Per il momentosi gode il suo momento ed ha trovato tempo perre suiin merito agli ingaggi che chiederà per presenziare agli show indipedenti. Here comes the money! Well….looks like mybooking price just went up!!—(@Litocolon279) May 9, 2023