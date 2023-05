Carica Inzaghi “Domani è il derby | ci arriviamo bene”

Leggi su ildenaro

(Di martedì 9 maggio 2023) APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – “Gli ultimi risultati in Europa, Coppa Italia e campionato ci hanno fatto preparare al meglio tutte le partite, poi sappiamo cheè il, e conosciamo l’importanza che ha per società e tifosi. Vogliamo affrontarlo nel migliore dei modi”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter, Simone, alla vigilia delcon il Milan valido per la semifinale di andata di Champions League. “C’è stato un momento in cui gli attaccanti non concretizzavano, ora tutti sono tornati a segnare – ha spiegato il mister nerazzurro in conferenza stampa -. Ero tranquillo prima e lo sono adesso, il problema è quando un attaccante non crea occasioni”. “Come spirito la squadra arriva, bisognerà usare cuore e testa, sapendo che è una gara che si gioca in 180 minuti”, ha ammesso ...