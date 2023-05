Caputi | «Inter ha solo un modo per salvare la stagione! Inzaghi…»

Leggi su inter-news

(Di martedì 9 maggio 2023) Massimo, in collegamento su TMW Radio, ha parlato dell’Euroderby fra Milan edin programma domani sera. Il giornalista individua STAGIONE – Questo il commento di: «Leao? L’assenza o presenza del portoghese cambia la partita che può fare il Milan. Se non sta bene, sarebbe un rischio doppio farlo giocare, perché il rischio di perderlo ancora per il finale di stagione sarebbe imperdonabile. Lui sposta, è un giocatore di grandissima qualità che può spaccare ogni tipo di difesa. Senza di lui devi fare un partita di corsa, sacrificio, ma ha le qualità per battere l’a prescindere. Inzaghi o Pioli, chi rischia? Entrambi perché nessuno dei due è sicuro di andare in Champions col campionato. Come opportunità ne ha di più l’, che è avanti in campionato. E con o senza Leao ...