Capello | “Osimhen e Haaland hanno una cosa in comune”

(Di martedì 9 maggio 2023) Fabioanalizza, i due bomber di Manchester City e Napoli: la loro determinazione al gol e la capacità di influenzare la vittoria. Nel commentare l’atteso prepartita della prima semifinale di Champions League tra Real Madrid e Manchester City, l’ex allenatore di calcio Fabioha condiviso la sua prospettiva sulle qualità dei giocatori chiave delle due squadre. In particolare, ha evidenziato l’attaccante Erlinge il suo approccio determinato al gioco, sottolineando la sua mancanza di pressione e la sete di gol che lo contraddistingue.ha anche sorpreso con un confronto trae un altro talentuoso attaccante, Victor, entrambi descritti come giocatori che vivono per il gol e trasmettono una ...

Fabioha parlato di Haaland enel prepartita di Champions Real Madrid - Manchester City. ' Non penso proprio che senta la pressione, perché lui ha la rabbia dentro . Haaland vive per il gol,......Fabiosi sofferma su Haaland : " Non penso proprio che senta la pressione, perché lui ha la rabbia dentro ". Poi il paragone un po' a sorpresa: " Haaland vive per il gol, come, ......" 9 Avrebbe forse meritato qualche minuto in più col suoscudettato, vista la presenza del padre sugli spalti. E di sicuro avrebbe meritato il gol. Ma come si fa a non volere che...

Capello e il paragone tra Osimhen e Haaland in diretta tv: "Uguali in una cosa" Corriere dello Sport

Nel pre-partita di Real Madrid-Manchester City, Fabio Capello, ex allenatore ed opinionista, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Haaland sente la pressione Non credo proprio, perché lui ha la rabb ...Fabio Capello ha parlato di Haaland e Osimhen nel prepartita di Champions Real Madrid-Manchester City. “Non penso proprio che senta la pressione, perché lui ha la rabbia dentro. Haaland vive per il go ...