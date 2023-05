... l'ex allenatore Fabiosi sofferma su Haaland : " Non penso proprio che senta la pressione, perché lui ha la rabbia dentro ". Poi ilun po' a sorpresa: " Haaland vive per il gol, ...... l'ex allenatore Fabiosi sofferma su Haaland : " Non penso proprio che senta la pressione, perché lui ha la rabbia dentro ". Poi ilun po' a sorpresa: " Haaland vive per il gol, ...

Capello e il paragone tra Osimhen e Haaland in diretta tv: "Uguali in una cosa" Corriere dello Sport

L'ex tecnico nel commentare il prepartita della semifinale di Champions League tra Real e City, accosta il bomber norvegese al nigeriano campione d'Italia con il Napoli ...