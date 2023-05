Caos in Pakistan dopo arresto ex premier

(Di martedì 9 maggio 2023) Rischia di sfociare in nuovi tumulti inl'dell'ex - primo ministro Imran Khan all'uscita del tribunale di Islamabad. La scena dell'è drammatica : decine di agenti in ...

- Rischia di sfociare in nuovi tumulti inl' arresto dell'ex - primo ministro Imran Khan all'uscita del tribunale di Islamabad. La scena dell'arresto è drammatica : decine di agenti in ...I fiunzionari del partito hanno invitato tutto ila manifestare in piazza contro l'arresto. Le tv locali mostrano scene difuori dal tribunale, mentre continuano gli scontri tra ...Sulle stazioni tv locali, intanto, vengono mostrate le immagini degli scontri e del, ... Khan è stato premier dal 2018 al 2022 Imran Khan è stato il premier delper 5 anni, dal 2018 e fino ...

Pakistan, caos a Islamabad dopo l'arresto dell'ex premier Imran ... Open

Imran Khan, ex Primo ministro del Pakistan, è stato arrestato questa mattina, 9 maggio, nella capitale Islamabad. Immediate le proteste dei suoi sostenitori. Alcune frange dell'Occidente avrebbero dir ...(ANSA-AFP) - ISLAMABAD, 09 MAG - L'ex premier pachistano Imran Khan è stato oggi arrestato durante un'udienza in tribunale per una dozzina di casi in sospeso da quando è stato rimosso dall'incarico l' ...