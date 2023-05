Caos a Islamabad dopo l’arresto dell’ex primo ministro pakistano Imran Khan

(Di martedì 9 maggio 2023) L’exè stato arrestato per danno ai fondi dello Stato. Lo ha dichiarato il ministro degli Interni Rana Sanaullah riferendosi alle accuse di corruzione che pesano sul leader del Pakistan Tehreek-e-Insaf (Pti).è avvenuto, fa sapere la polizia, mentrecompariva in un tribunale diin uno dei numerosi casi contro di lui, da quando è stato estromesso dal potere nell’aprile 2022. Il mandato di– che prima di buttarsi in politica è stato un campione di cricket, vincitore della Coppa del mondo 1992 – è durato dall’agosto 2018 all’aprile 2022, quando è stato deposto in seguito a una mozione di sfiducia parlamentare.Da allora hanno iniziato a proliferare le accuse di corruzione ai suoi danni. ...

Pakistan, caos a Islamabad dopo l'arresto dell'ex premier Imran ... Open

