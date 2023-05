Canottaggio | l’Italia Olimpica in raduno per i prossimi Europei

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 9 maggio 2023) Analogamente alla Nazionale Pararowing, che sarà indal prossimo 14 maggio, anche il Gruppo Olimpico disi accinge ad affrontare l’ultimo periodo preparatorio, sempre dal prossimo 14 maggio, in vista dei CampionatiAssoluti di Bled (Slovenia) in programma dal 26 al 28 maggio. Un collegiale che si aprirà, in ogni modo, con l’assenza forzata della campionessaValentina Rodini, ai box per alcuni problemi di salute che in questo momento la terranno lontana dalle competizioni, e quella delle medaglie di bronzo olimpiche Matteo Castaldo e Marco Di Costanzo, alle prese con alcune riflessioni personali sul loro futuro, e di Chiara Ondoli e Kiri English-Hawke, anche loro in un periodo lontano dalla nazionale. Dovendo far fronte a queste importanti assenze, il Direttore Tecnico Francesco ...