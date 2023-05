Canottaggio | i convocati dell’Italia per l’ultimo raduno prima degli Europei di Bled | assente Valentina Rodini

Leggi su oasport

(Di martedì 9 maggio 2023) Da domenica 14 maggio l’Italia delsarà inin vistaAssoluti di(Slovenia) in programma dal 26 al 28 maggio: saranno assenti la campionessa olimpicaper problemi di salute, le medaglie di bronzo olimpiche Matteo Castaldo e Marco Di Costanzo, i quali stanno riflettendo sul loro futuro, e Chiara Ondoli e Kiri English-Hawke, anch’esse lontane dalla Nazionale. Il Direttore Tecnico Francesco Cattaneo ha inserito alcuni atleti Under 23 in attesa di ufficializzare le formazioni:48 atleti (32 uomini e 16 donne) per il ritiro della Schiranna a Varese dal 14 al 22 maggio. Questo lo staff tecnico: Andrea Coppola (Capo Allenatore settore Olimpico e Non Olimpico maschile), Stefano Fraquelli (Capo ...