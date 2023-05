Cancellare il Superbollo auto entro l’estate? Il Governo ci sta pensando

(Di martedì 9 maggio 2023) Una delle tasse più discusse e odiate daglimobilisti italiani potrebbe essere presto abolita: pare infatti che ilMeloni stia prendendo in considerazione l’idea diil, ovvero il balzello applicato allela cui potenza eccede i 185 kW, che mai ha generato il gettito per cui era stato ideato, oltre un decennio orsono. La medesima, oltretutto, farebbe parte di una serie di micro-imposte che l’esecutivo vorrebbe eliminare per via della loro scarsa utilità fiscale. Il vituperatoera stato reintrodotto dalBerlusconi e reso effettivo nel 2011 dalMonti, che abbassò la soglia di potenza oltre cui scatta la tassa, fissandola appunto a 185 kW. Oltre tale soglia, in aggiunta al bollo regionale, si ...

... se non, quelle che vengono considerate delle micro - tasse. Sono differenti le imposte di questo genere che gravano sui portafogli degli italiani e una di queste è il. Vediamo ...La riforma fiscale parte proprio da questo assunto e dall'idea di volerquelle micro ... Tra queste si possono citare: illa tassa regionale di abilitazione all'esercizio ..., tassa di laurea, sugli intrattenimenti e tanto altro Ilè dovuto dai ... Nel complesso si ritiene chequeste micro - imposte non dovrebbe mettere in particolare ...

Superbollo auto addio Cosa vuole fare il governo QuiFinanza

Una delle tasse più discusse e odiate dagli automobilisti italiani potrebbe essere presto abolita: pare infatti che il Governo Meloni stia prendendo in considerazione l’idea di cancellare il superboll ...Il governo vuole cancellare l’addizionale erariale sulla tassa automobilistica. Ecco come si calcola e come funziona ...