Campionato Primavera 1 | 30ª giornata | risultati e classifica Rimonta Inter!

(Di martedì 9 maggio 2023) A quattro giornate dalla fine del1 l’Inter è tornata in corsa per i play-off: la vittoria di ieri sull’Empoli per 2-0, quarta consecutiva, porta la squadra di Chivu a due punti dal sesto posto. Bologna-Sassuolo 1-4 Lecce-Juventus 1-1 Cesena-Sampdoria 2-2 Verona-Udinese 3-1 Napoli-Milan 1-1 Torino-Frosinone 3-0 Atalanta-Cagliari 3-2 Inter-Empoli 2-0 Roma-Fiorentina 2-11 –Lecce 60 Torino 55 Roma 51 Fiorentina 51 Sassuolo 50 Juventus 47 Frosinone 47Inter 45 Sampdoria 43 Verona 42 Empoli 42 Milan 40 Cagliari 39 Bologna 39 Atalanta 35 Napoli 32 Udinese 16 Cesena 10 PROSSIMO TURNO TRENTUNESIMAEmpoli-Verona venerdì 12 maggio ore 15 Udinese-Cesena venerdì 12 maggio ore 15 Sampdoria-Torino venerdì 12 maggio ore 17Milan-Inter ...

...allenatore delladel Monza che, il 13 settembre , ha subito una svolta netta: addio a Stroppa , il club della famiglia Berlusconi ha deciso di affidarsi a lui dopo un inizio di...Foto Fabrizio Corradetti/LaPresse 29 Aprile 2023 Roma, Italia - AS Roma vs AC Milan -...intriga l'allenatore e i primi contatti con il suo entourage si sono registrati ad inizioNon è ilo la Coppa Italia. Qui c'è in ballo lafinale di Champions League a Istanbul, ... 'Signori telespettatori, non è l'allenamento tra lae prima squadra, è il ritorno della ...

Primavera Torino-Frosinone 3-0: il tabellino Toro.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, misurazione e marketing (con annunci personali ...Nonostante l’uomo in meno i ragazzi di Scurto non solo hanno difeso il risultato, ma anche incrementato il vantaggio. Ora i playoff sono più vicini ...