(Di martedì 9 maggio 2023) IlSerie C femminile si avvia alla conclusione con il quart’ultimo turnostagione. Le partite27^si giocano domenica 7 Maggio alle 15.30. Un anticipo al sabato, si tratta di Crotone-Chieti inalle 11.00 sul campo “Salvatore Baffa” di Crotonei (Kr). Tre le variazioni di orario di domenica: Cantera Adriatica Pescara-Cosenza prende il via alle 13.30, Res Women-Grifone Gialloverde alle 16.00 e Real Meda-Spezia alle 18.00. Le designazioni arbitrali Girone A: Angelo Baiardo-Lucchese (Pasculli di Como), Independiente Ivrea-Fiammamonza (Testaì di Catania), Orobica Bergamo-Vittuone (Grassi di Forlì), Pinerolo-Azalee Solbiatese (Matina di Palermo), Pro Sesto-Su Planu (Castellano di Nichelino), Real Meda-Spezia (Scuderi di Verona), Città di Pontedera-Freedom (Sassano di ...

...l'Iren Genova Quinto nell'incontro valevole per la 2giornata delle Semifinali Play Off 5°/8° posto deldi Serie A 1 maschile di Pallanuoto 2022/2023. L'incontro sarà diretto dagli......nostra città ha avuto il piacere di ospitare oltre 300 atleti provenienti da tutta Italia e...con Federazioni e Enti Promozione Sportiva Stefano Fierli ha commentato il Primo...L'Albo d'oro deldi Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport .: la svista in Milan - Lazio . C'è un errore determinante nel match di San Siro tra Milan e Lazio . Il gol del ...

Campionato: Arbitri e programma della 27^ giornata Lega Nazionale Dilettanti

Come cambia la classifica senza errori arbitrali della serie A dopo la 34ma giornata: altra partita segnata da sviste determinanti.(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Dopo aver reso note le designazioni arbitrali dei tre anticipi del sabato, l'Aia ha comunicato anche le altre designazioni per le partite della 34/a giornata di Serie ...