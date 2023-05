Campi Flegrei | nuovo sciame sismico | magnitudo massima 2 8

(Di martedì 9 maggio 2023) Nel corso della notte, unosi è verificato nella zona dei: la scossa con2.8 è stata registrata alle 00.33 con epicentro localizzato in prossimità di via Solfatara, nel comune di Pozzuoli. Unosi è verificato nella notte nella zona dei, vicino Napoli. L’Osservatorio Vesuviano,

I sismografi dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrato dalle 0,33 uno sciame sismico neicostituito in via preliminare da nove terremoti. La magnitudo massima è stato il primo sisma localizzato in prossimità di via Solfatara a una profondità di 2,3 chilometri e con una ...Uno sciame sismico si è verificato nella notte nella zona dei, vicino Napoli. L'Osservatorio Vesuviano, sede napoletana dell'Ingv, ha registrato 9 terremoti, 4 dei quali di magnitudo superiore a 1.0. La scossa con magnitudo massima 2.8 è stata ...Uno sciame sismico si è verificato nella notte nella zona dei, vicino Napoli. L'Osservatorio Vesuviano, sede napoletana dell'Ingv, ha registrato 9 terremoti, 4 dei quali di magnitudo superiore a 1.0. La scossa con magnitudo massima 2.8 è stata ...

Campi Flegrei, vertice in Regione con Curcio: si aggiornano i piani di fuga dalle zone a rischio vulcanico ilmattino.it

I sismografi dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrato dalle 0,33 uno sciame sismico nei Campi Flegrei costituito in via preliminare da nove terremoti. La magnitudo massima è stato ...È iniziato alle 00.33 di martedì 9 maggio con l'evento più forte, per proseguire con altre scosse di entità più lieve. Un nuovo sciame sismico si sta verificando nella zona dei Campi Flegrei.