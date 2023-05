Camera | audizioni su impatto ambientale incentivi edilizia | c’è anche Legambiente

Leggi su lopinionista

(Di martedì 9 maggio 2023) ROMA – Mercoledì 10 maggio la Commissione Ambiente delladei Deputati, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’degliin materia, svolgerà le seguenti: ore 11.40 rappresentanti dell’Associazione italiana per il riscaldamento urbano (Airu); ore 11.50 Davide Chiaroni, professore ordinario di strategia e marketing presso il Politecnico di Milano e vice direttore di Energy & Strategy; ore 12 rappresentanti di Ecco – think tank italiano per il clima; ore 12.10 rappresentanti di Federbeton; ore 12.20 rappresentanti del Sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari (Sunia); ore 12.30 rappresentanti di; ore 12.40 rappresentanti di Confindustria Assoimmobiliare. L’appuntamento viene trasmesso in ...