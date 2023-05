Caldonazzo litiga con Luxuria e tira in ballo gli autori | “Me lo dicono loro”

Leggi su biccy

(Di martedì 9 maggio 2023) Sull’Isola di Sant’Elena Nathalyha continuato a scagliarsi contro Alessandro Cecchi Paone. La naufraga ha detto che il giornalista è la persona peggiore che abbia incontrato nella sua vita e che non lo vorrà mai più vedere fuori dal reality. Ieri sera la produzione ha organizzato un confronto tra Nathaly e Alessandro e dopo il botta e risposta è intervenuta Vladimirche ha bacchettato la concorrente. “Nathaly ti ho vista in varie fasi, aggressiva, fragile e speravo che quell’isola da sola ti facesse scrollare di dosso tutto questo. Invece sei un serbatoio di rancore. Viviti questa isola con più leggerezza, mettiti alle spalle il resto. Perché continuare a rimuginare su queste cose non credo che ti faccia molto bene alla lunga. Questo è un mio consiglio”. MaleficientVS Cecchi Cafone! #Isola ...