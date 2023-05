Caldonazzo e Luxuria si scontrano | lui afferma di avere l' appoggio degli autori | Me lo hanno detto loro

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 9 maggio 2023) Nathaly, naufraga de "L'Isola dei Famosi", ha avuto un duro confronto con il giornalista Alessandro, definendolo la persona peggiore che abbia mai incontrato nella sua vita. Durante l'episodio, intervenuta anche Vladimir, che ha invitato Nathaly a vivere l'isola con più leggerezza e a non incubare rancore. Tuttavia, Nathaly ha difeso le sue azioni, sostenendo che glidel programma insistono affinché litighi con altri concorrenti, una dichiarazione cheha respinto con perplessità. Scopri di più su ciò che è accaduto nell'articolo. Nathalye Alessandro sono stati al centro dell'attenzione a L'Isola dei Famosi, ma non per motivi positivi. La naufraga ha dichiarato di non voler più vedere il giornalista e di considerarlo la peggiore persona che abbia mai ...