Caldaie | sfratti e affitti | chi ha una casa è perduto

(Di martedì 9 maggio 2023) Fino a qualche tempo fa il mio era solo un sospetto, ma ora ne ho la certezza: la transizione green ci lascerà al verde. Lo si capiva già guardando il listino delle auto elettriche: infatti, nonostante produrle costi meno in quanto prive di motore termico, quando si tratta di comprarle costano molto di più. È vero, dicono che per il 2030, data fissata per lo stop alle vetture a benzina, il listino sarà rivisto al ribasso, con modelli alla portata di tutti e non soltanto dei ricconi. Finora però questo resta un auspicio e non è detto che la predizione si realizzi. Anche riguardo alle case, la cui efficienza energetica dovrà essere rivista in pochi anni, si tende a minimizzare, dicendo che per i proprietari non esistono obblighi di adeguarsi alle nuove norme e dunque le famiglie non sopporteranno alcun costo. Ma chi conosce un po’ le cose del mondo sa che le fregature non sono mai ...