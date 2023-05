Calcio | Serie A | 5 squalificati per una giornata

(Di martedì 9 maggio 2023) Roma, 9 mag. - (Adnkronos) - Il Giudice Sportivo diA, in merito alle partite della 34/asaranno ha squalificato per un turno 5 giocatori: Agudelo (Spezia), Bronn (Salernitana), Maehle (Atalanta), Posch (Bologna), Thiaw (Milan).

Mattia De Sciglio è stato operato stamattina a Bologna al ginocchio destro e l'intervento è perfettamente riuscito, come spiega il bollettino pubblicato sul sito ufficiale dalla Juventus: "Questa ...Arriva la decisione del Giudice Sportivo sui vergognosi cori razzisti della curva dell' Atalanta rivolti contro Vlahovic , nell'ultima partita di campionato contro la Juve. Il Giudice Sportivo ha ......quest'anno con due vittorie su tre contro una vittoria del Milan nella gara di andata diA ... si giocherà mercoledì 10 maggio 2023 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano con ild'...

Spinazzola in crisi: la Roma ha preso una decisione sul suo futuro Corriere dello Sport

Cinque giocatori sono stati squalificati per una giornata dal giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 34/a giornata. (ANSA) ...20.33 Calcio: Samp sconfitta,è già in serie B La Sampdoria è già in serie B. I liguri cedono 2-0 all'Udinese e retrocedono con quattro giornate di anticipo; nell' altro posticipo del 34° turno, l'E ...