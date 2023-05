(Di martedì 9 maggio 2023) Milano, 9 mag. - (Adnkronos) - "È ilpiù, perché è una semifinale di Champions. Però è anche bellissima da preparare, da vivere, da giocare". Lo dice l'allenatore del Milan Stefanoalla vigilia della semifinale d'andata di Champions League contro l'Inter. "Hodialla squadraper vivere questi momenti. Poi è chiaro chedovremo dare il massimo per cercare di ottenere un risultato importantissimo. Si gioca su 180 minuti e dovremo tenerlo in considerazione", aggiungein conferenza stampa.

Leao, elongazione al muscolo: in dubbio per l'andata contro l'Inter in Champions Milan,: 'Leao proverà a forzare, se sta bene gioca titolare'. E Giroud avverte: 'Amo i derby' Inzaghi: 'Non è un ...L'assenza di Leao non cambia i nostri piani' Tegola Milan, Leao in forte dubbio per l'Inter: 'Elongazione all'adduttore': 'Leao proverà a forzare' Su Leao,ha chiarito: 'Domani proverà a ...Stefanoprova a spostare l'attenzione da Leao al Milan . Alla vigilia dell'andata delle semifinali di Champions, l'allenatore rossonero parla in conferenza stampa dello spirito del Rio Ave 'che non è ...

Calcio: Pioli, ‘domani il derby più difficile, ho cercato di trasmettere concentrazione e felicità&... La Sicilia

C'è grande preoccupazione in casa Milan per Rafael Leao, che rischia di saltare il derby di andata in programma domani contro l'Inter. Per l'occasione San Siro sarà ...Il Milan affronta il primo atto delle semifinali di Champions League contro l'Inter con un tarlo: la presenza o meno di Rafael Leao, infortunatosi sabato nella partita contro la ...