Calcio | morto a 93 anni l’ex portiere Carbajal | fu il primo di sempre a giocare 5 Mondiali

(Di martedì 9 maggio 2023) All’età di 93Antonio ‘Tota’messicano fu ilcalciatore dia disputare cinque, non limitandosi solo ad essere convocato ma giocando almeno una partita in ogni edizione. “Tri” è sceso in campo a Brasile 1950, Svizzera 1954, Svezia 1958, Cile 1962 e Inghilterra 1966, venendo in seguito eguagliato da altri sette giocatori (tra cui il collega Gigi Buffon). Secondo quanto riporta Antonio Moreno, direttore della sede messicana della Hall of Fame Internazionale delsi è ammalato la scorsa settimana e, dopo un ricovero in ospedale, si è spento nella sua casa. SportFace.