Calcio | Graziani | ' Dybala deve rimanere alla Roma | ha grandi qualità e bisogna puntarci'

(Di martedì 9 maggio 2023), 9 mag. - (Adnkronos) - "si è ambientato bene,. Ha". Così l'ex attaccante dellaFrancescoa margine della presentazioni di "Un Campione per Amico", l'evento di Banca Generali. "È l'argentino cheproporsi per restare, non il contrario.essere base tecnica per costruire il futuro", aggiunge il campione del mondo 1982.

... solo und'angolo a favore dell'Albenga 1' si parte! PRIMO TEMPO ALBENGA : Scalvini, Gibilaro, De Benedetti, Trofo, Scarrone, Gargiulo, T., Grandoni, Sogno, Costantini, Anselmo. A ...... 'Domenica Sport', condotta da Massimiliano, domenica 7 maggio su Rai Radio1 si apre alle ... Alle 14.50 'Tutto ilminuto per minuto' condotto da Filippo Corsini. In scaletta una partita ...... gara valida per il play - out d'andata del Girone C di Serie C 2022 - 2023:di inizio alle ... (dal 41 st Papa S.),V. (dal 17 st Caccavallo G.), Loreto C. (dal 41 st Porcino A.), ...

Calcio: Graziani, 'Dybala deve rimanere alla Roma, ha grandi ... La Nuova Sardegna

Ciccio Graziani ammette: “Se vogliono Dimarco, l’Inter deve chiedere 50 milioni” L’ex allenatore di calcio, con un passato da attaccante e quest’oggi in vesti di opinionista sportivo, Ciccio Graziani, ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...