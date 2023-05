Calcio | giudice sportivo | un turno di squalifica per la curva Nord dell' Atalanta 2

Ilsportivo ha poi inflitto una ammenda di 4mila euro al Lecce "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni bengala"; ammenda di 4mila euro alla ...Ilsportivo ha chiuso per un turno la curva Nord dell'Atalanta a causa dei cori razzisti indirizzati la scorsa domenica al centravanti della Juventus Dusan Vlahovic . Il settore Pisani resterà ...Arriva la decisione delSportivo sui vergognosi cori razzisti della curva dell' Atalanta rivolti contro Vlahovic , nell'ultima partita di campionato contro la Juve. IlSportivo ha decretato la chiusura per un turno della Curva del Gewiss Stadium e un'ammenda di 10mila euro . Rimane, però, confermata l'ammonizione a Vlahovic , come da referto dell'arbitro.

Il Giudice Sportivo ha reso noti i giocatori che saranno squalificati e non potranno scendere in campo nella trentacinquesima giornata di Serie A: i giocatori squalificati sono 5, e si tratta di Kevin ...Il Giudice Sportivo ha comunicato le sanzioni a otto club. Di seguito l'elenco completo: - ATALANTA, ammenda di 10 mila euro - LECCE, ammenda di 4 mila euro - ROMA, ammenda di 4 mila euro ...