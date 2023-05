Calcio | Conference Fiorentina - Basilea | arbitra Letexier

Col fischietto francese le italiane non hanno mai perso NYON (SVIZZERA) - François Letexier è l'arbitro che giovedì sera, alle 21 al Franchi, dirigerà l'andata della semifinale diLeague fra Fiorentina e Basilea. Prima volta per il fischietto francese con i viola, quarta gara con un'italiana in campo diretta: i precedenti parlano di due vittorie (Bayer Leverkusen - ...... dando così a tutti gli appassionati diin Italia la possibilità di godere della copertura ...League e di tutte le 342 partite a stagione di UEFA Europa League e di UEFA EuropaLeague. ...A partire dall'anno prossimo gli appassionati diavranno una quantità enorme di partite da guardare in TV (e non solo), soprattutto per quanto ... UEFA Europa League e UEFA Europa...

L'attaccante francese alla vigilia dell'euroderby: "Amo giocare questo tipo di partite, sono carico e mi fido di questa squadra" ...Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa per presentare il match di domani sera contro l'Inter ...