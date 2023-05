Campionato finito per José Luis Palomino. Il difensore argentino dell', infortunatosi alla coscia destra durante il turno infrasettimanale di campionato il 3 ...riscontro di rottura del...... SkyClub con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca ... Nell'out Palomino e in dubbio Hojlund. Allegri non avrà Paredes. ... distorsione al ginocchio con possibile lesione alrotuleo.... gara valida per la 30° giornata del campionato didi ...del campionato di Serie A con il posticipo Fiorentina -. ... Italiano oltre a Sirigu che per la lesione deld'Achille ha ...

Calcio: Atalanta;tendine rotto, stagione finita per Palomino - Calcio Agenzia ANSA

