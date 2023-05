Calabria | «Marcare Kvara è stato bellissimo e stimolante | in Europa ce ne sono pochi come lui»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 9 maggio 2023) As intervista il capitano del Milan, Davide. Domani si gioca la semifinale di Champions League, il derby di andata contro l’Inter.parla della sua esperienza al Milan e del suo ruolo di capitano: «Il sogno della mia vita».parla di Maldini: «Quando ero piccolo giocavo con suo figlio e non avevo nemmeno il coraggio di avvicinarmi a Paolo. Adesso abbiamo un rapporto molto sincero: sai che se hai bisogno di qualcosa lui c’è». E del progetto Milan, cresciuto costantemente negli anni: «Abbiamo vissuto delle difficoltà, ma gli alti e bassi mi hanno fatto crescere, in un’entitàil Milan le responsabilità pesano di più. Adesso la società è sana,arrivati ??giocatori importanti e, con loro, i risultati. Continueremo a crescere».sulla semifinale di ...