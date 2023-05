Cagliari | sindaco polacco precipita dal quarto piano di un hotel e muore

(Di martedì 9 maggio 2023) Èto daldell’in cui soggiornava ed è deceduto sul colpo. La vittima è un44enne, che era ospite ainsieme ad altri colleghi connazionali per un ciclo di visite istituzionali. La tragedia è avvenuta durante la notte, intorno alle 2, nell’albergo Due Colonne, nel centro storico della città sarda. Secondo le prime ricostruzioni, il primo cittadino era nella camera d’albergo insieme ad un collega, seduto sul davanzale della finestra: da quella posizione avrebbe perso l’equilibrio, cadendo nel vuoto per diverse decine di metri. A dare l’allarme è stato un passante, che ha visto il corpo dell’uomo sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti la squadra mobile e l’ambulanza del 118, ma per il primo cittadino non c’è stato ...

