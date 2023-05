(Di martedì 9 maggio 2023) Tragedia questa notte a: undi 44 anni, che si trovava in Sardegna insieme ad alteri colleghi connazionali per una serie di visite istituzionali, è caduto dal quarto pianoin cui soggiornava ed è morto. L'episodio è avvenuto alle 2 all'Due Colonne in centro storico. Secondo quanto ricostruitosquadra mobile, il primo cittadino era in camera con un collega e, a quanto pare era seduto sul davanzalee avrebbe perso l'equilibrio,ndo nel vuoto per diverse decine di metri. Esclusa l'ipotesi di un'aggressione: la caduta sarebbe riconducibile a un incidente.

Tragedia questa notte a: un sindaco polacco di 44 anni, che si trovava in Sardegna insieme ad altri colleghi connazionali per una serie di visite istituzionali, è caduto dal quarto piano dell'hotel in cui ...L'auto stava percorrendo la "Carlo Felice" in direzione diquando, per cause ancora da accertare, è andata a schiantarsi contro il guard - rail. A causa del violento impatto, la vettura ...L'auto stava percorrendo la 'Carlo Felice' in direzione diquando, per cause ancora da accertare, è andata a schiantarsi contro il guard - rail. A causa del violento impatto, la vettura ha ...

Cagliari, cade dalla finestra dell'hotel: muore sindaco polacco TGCOM

Tragedia questa notte a Cagliari: un sindaco polacco di 44 anni, che si trovava in Sardegna insieme ad altri colleghi connazionali per una serie di visite istituzionali, è caduto dal quarto piano dell ...Tragedia questa notte a Cagliari: un sindaco polacco di 44 anni, che si trovava in Sardegna insieme ad altri colleghi connazionali per una serie di visite istituzionali, è caduto dal quarto piano dell ...