Cade dalla finestra della scuola ragazza ferita gravemente

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 9 maggio 2023) Pescara - Una 13enne è caduta dopo poco le 9,00del plesso scolastico in via Colle Pineta a Pescara La ragazzina subito soccorsa è stata trasportata dall'ambulanza del 118 all'ospedale cittadino dove è stata ricoverata in codice rosso. Intanto presso l'istituto si sono portati i carabinieri e la polizia di Stato che stanno verificare l'accaduto leggi tutto