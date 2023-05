(Di martedì 9 maggio 2023)diper le insalate, reti per la frutta. L’Ue va alladegliche inquinano. Ed ecco che arriva un’ulteriore stretta sulle confezioni in, soprattutto leultraleggere, con target di riduzione a livello Ue, divieto di Pfas nelle confezioni per alimenti, rimozione degli obiettivi di riuso per cibo e bevande da asporto con esenzione per tutte le microimprese a livello Ue. Sono le priorità indicate dalla relatrice dell’Europarlamento sul regolamento per la riduzione degli, Frederique Ries (Renew, Belgio). Il rapporto è stato presentato nei giorni scorsi in commissione Ambiente. Ries propone anche che i fornitori di servizi online siano vincolati dstessi obblighi di ...

L'allarme della Coldiretti a Tuttofood: la proposta della Commissione vieterebbe ledimonouso. In Italia la quarta gamma vale un miliardo Il nuovo regolamento sugli imballaggi dell'Unione europea rischia di cancellare dagli scaffali dei supermercati l'insalata in ......re del Regno Unito si sarebbe messo a strillare vedendo per la prima volta la pellicola di...abitudine ad accettare donazioni in denaro da parte di sceicchi mediorientali in valigie e...Seidiche rappresentano la perdita di sei vite essenziali per l'ecosistema abruzzese. Sono passati due giorni ormai, e ancora non so cosa mi abbia reso più triste, la vista di quei ...

Buste di plastica per insalata e rete per le arance addio La guerra dell’Ue agli imballaggi superflui Il Fatto Quotidiano

Niente più insalate in busta o magnum di vino. L'Unione Europea si batte contro la plastica monouso, ma Coldiretti si preoccupa per i consumi.L'Europa prepara la stretta sulla plastica: a rischio l'insalata in busta, ma anche cestini di fragole e bottiglie di vino formato magnum ...