Busquets lascia il Barcellona a fine stagione

lascerà il Barça "uscendo dalla porta grande", ovvero andrà via avendo in tasca la conquista della Liga per la quale manca solo la certezza matematica. . 9 maggio 2023potrebbe ufficializzare la sua decisione dopo la vittoria del campionato. Secondo Sport, il ds Alemany avrebbe già in mente il sostituto: Sofyan Amrabat. Il club prepara un nuovo assalto con ...Non solo, second queste fonti anche l'ex collega di trionfi al Barcellonapotrebbe giocare ... potranno cambiare squadra nel corso del prossimo mercato a parametro zero MESSIIL PSG A ...

Busquets lascia il Barcellona dopo quasi 20 anni: discorso a ... Sport Fanpage

Sergio Busquets - 35 anni il prossimo 18 luglio - lascerà il Barcellona al termine della stagione. Lo ha comunicato lo stesso centrocampista ai suoi compagni di squadra. (ANSA) ...Sergio Busquets lascerà il Barcellona a fine stagione. Il giocatore avrebbe già comunicato la sua decisione alla squadra e ora si attende solo ...