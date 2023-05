(Di martedì 9 maggio 2023) "Ildelle professioni mi piace definirlo il punto di arrivo di un percorso che abbiamo fortemente voluto per raccogliere il punto di vista deie le loro: cosa ...

Lo ha sottolineato Giuseppe, General Manager della divisione Professional Solutions die Ad di Euroconfernce, intervenuto all'evento 'Lo Scenario delle Professioni: oggi e domani' ...... Accountancy Europe) Giuseppe(General Manager, BU Professional Solutions,; Amministratore Delegato, Euroconference) Paolo Pennesi (Direttore, INL " Ispettorato Nazionale del ...... una delle colonne portanti dell'economia del Paese - aggiunge Giuseppe, general manager della divisione professional solutions die ad di Euroconference - . Il Libro Verde delle ...

Busacca (TeamSystem): nel Libro verde le istanze professionisti - Il ... Il Sole 24 ORE

Milano, 9 mag.(Adnkronos) - Alla luce dei cambiamenti epocali e dell'innovazione digitale che hanno impattato il mondo del business e la società nel corso degli ultimi anni, i dottori commercialisti e ...