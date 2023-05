Bus precipitato a Ravello | di lì passerà il Giro d' Italia | possibili modifiche al percorso della tappa

...era alla guida di un autobus turistico finito prima fuori strada e poiin uno strapiombo per circa 40 metri. Aveva accompagnato una comitiva di turisti Il giovane era alla guida di un...Fusco era alla guida di unda 32 posti. Il mezzo, per cause ancora in corso di accertamento, ha ... è prima finito sulla strada sottostante e, poi, èin via Valle del Dragone, finendo a ...... nel torrente Dragone, il corpo senza vita di Nicola Fusco, l'autista 29enne delturistico che, nella tarda mattinata di ieri, per cause ancora in corso d'accertamento, èdalla ...

Ravello (Salerno), precipita bus turistico: morto l'autista TGCOM

L'autobus stava percorrendo la strada che da Ravello conduce a Castiglione e, in prossimità di un tornante, è precipitato finendo sul muro di una casa sottostante. Per... Negli ospedali sono 19 i ...Nel tratto di strada dove ieri è precipitato un autobus, provocando la morte del conducente, nei pressi di Ravello, sulla Costiera amalfitana, giovedì transit ...