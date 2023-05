Buon compleanno a… Kevin Gameiro

Leggi su calcionews24

(Di martedì 9 maggio 2023) Gli auguri didi oggi a, attaccante francese di proprietà dello Strasburgo. Tutti i dettagli Oggicompie 36 anni. Attualmente gioca nello Strasburgo, da dove la sua carriera ha preso le mosse. Perché c’è poco da fare, davvero il calcio sa essere circolare e lui ne è una prova, ha girato in diversi club nel corso di una lunga carriera, per poi tornare al punto di partenza. E con un’esperienza che ancora vale qualcosa, se è vero che l’esperto attaccante francese di origini portoghesi anche in questa stagione è vicino a toccare la doppia cifra. Cosa già capitatagli 11 volte, non male per una punta dalle medie non incredibili ma di una certa affidabilità, mostrata tra Francia e Spagna.La sua festa casca a fagiolo, per così dire, in giorni dove anche in Italia si ...