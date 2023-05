Buchi milionari | caos sanità emiliana | Dalla Regione supercazzole

Le malelingue, o come ti traduco le informazioni Se fino a qui i "" sono diversi, peggio va ... così come "a chi ci ha fatto sentire. Ma i 9 milioni di euro dell'investimento previsto da ...... insieme aidella ASL di Massa che oggi stiamo pagando anche noi livornesi, sono gli esempi concreti di come questa azienda sanitaria guidata dal PD sia al collasso completo ed a ...... Peter Thiel , sta finanziando progettiper la creazione, in acque internazionali, di ... l'umanità è sprofondata negli abissi, neineri della civiltà .

Ilary Blasi nei guai, l’ultimo “regalo” di Totti: buco da 6 milioni di euro DiLei

L'avvocato Michele Facci (Lega) ad Affari. Intervista Emilia, caos sanità tra buchi milionari e poca trasparenza "I conti non tornano, dalla dirigenza ...L'archiviazione dell'affaire Metropol. Da chiarire perché un anno fa erano stati acquistati i biglietti per il volo del leghista a Mosca ...