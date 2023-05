Bruciato vivo a Frattamaggiore | il dramma della madre | «Vi racconto il calvario di Nicola»

Dopo circa dieci mesi di agonia è morto Nicola Liguori, il 36enne di Frattamaggiorenel giugno dello scorso anno mentre era in videochiamata con la fidanzata. Da quel momento è rimasto ricoverato in gravi condizioni, con ustioni profonde su circa un terzo del corpo. Il ...Nicola Liguori morto, era statomentre era al telefono con la fidanzata Omicidio Foggia, la lettera di mamma Paola a Tefta: 'Anche mio figlio morì per proteggermi, nessuno dica che è ...Dopo 10 mesi di agonia trascorsa in ospedale è morto Nicola Liguori, 36 anni, papà di una bimba di sei anni, cosparso di benzina e dato poi alle fiamme nella notte tra il 30 giugno il 1 luglio dello ...

Frattamaggiore: morto Nicola Liguori, bruciato vivo mentre era in videochiamata con la sua fidanzata ilmattino.it

È morto Nicola Liguori, il ragazzo originario di Frattamaggiore che venne cosparso di liquido infiammabile e poi bruciato vivo nello scorso giugno. Dieci mesi di trattamenti e terapie nell’ospedale in ...Un’ agonia lunga circa dieci mesi e poi il decesso: Nicola Liguori è morto a 36 anni per le ferite riportate durante un’ aggressione subita nel Giugno del 2022.