Britney Spears | personaggi potenti stanno cercando di silenziarla | “A rischio il libro”

Leggi su biccy

(Di martedì 9 maggio 2023) Da quando è stata liberata dalla conservatorship due anni fa,ha subito iniziato a scrivere unsu quello che le è successo: “Voglio solo sedermi e raccontare la mia storia al mondo. Una volta che ilsarà pubblicato, non so cosa accadrà“. La principessa del pop ha firmato un contratto multimilionario con una casa editrice, ma nell’ultimo anno la pubblicazione del libero è stata rimandata in più occasioni. I media americani il mese scorso avevano assicurato che in autunno avremmo letto la biografia della, ma a quanto pare non sarà così. Al’uscita deldi. Stando a quello che riporta Page Six, ci sarebbe un nuovo slittamento per la data d’uscita deldi ...