Brindisi | carabiniere sposa il compagno in alta uniforme

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 9 maggio 2023) Angelo ha detto sì al suo Giuseppe in. Con tanto di picchetto d’onore e ponte di sciabole. L’uomo ha scelto dirsi l’8 maggio perché lo stesso giorno, di 60 anni fa, si erano promessi amore eterno i suoi genitori. La cerimonia si è tenuta in una masseria di Carovigno, nelno, tra i sorrisi e la commozione di parenti e amici. Quella tra Angelo Orlando, appuntato scelto dei carabinieri a Palazzo Chigi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e Giuseppe Pezzuto, parrucchiere, è stata la prima unione civile tra uomini in