Brahim Diaz | «Milan-Inter? Partita pazzesca! Tensione per tutti»

Lo ha dettoin un'intervista a Marca in vista della semifinale di andata contro l'Inter. Sul suo momento in rossonero: 'Qui ho fatto un ulteriore passo in avanti, sono un giocatore ...Commenta per primo Intervistato dal quotidiano spagnolo Marca, il trequartista del Milan, ma in prestito dal Real Madrid,ha parlato del prossimo derby di Champions League contro l'Inter e del suo futuro. DERBY - 'Li abbiamo già affrontati tante volte... Sarà una partita pazzesca, con tanti duelli e dove si ...Non vorrà certo fare la comparsaDíaz: un gol o un assist del numero 10 rossonero è in quota a 3,90. L'Inter si affida ai suoi fedelissimi per fare un passo decisivo verso la finalissima di ...

Milan, Brahim Díaz: “Derby Sarà una partita pazzesca. Sul mio futuro …” Pianeta Milan

In vista del derby di domani sera, valido per l'andata delle semifinali di Champions League, Brahim Diaz ha dichiarato a Marca: "Li abbiamo già affrontati tante volte ...Intervistato da Marca, il giocatore rossonero Brahim Diaz ha parlato prima dell’Euroderby di Champion tra Milan e Inter: DERBY DI CHAMPIONS – «Li abbiamo già affrontati tante volte… Sarà una partita p ...